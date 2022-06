Guatemala elimina a Canadá y se pone a un paso del Mundial

HONDURAS – El combinado nacional pudo superar a los de la hoja de maple. La Selección de Guatemala clasificó a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, luego de imponerse 4-3 a Canadá desde la tanda de los penales, por lo que ahora quedó a un juego de estar en la Copa del Mundo, su rival saldrá del juego de México contra Haití. El juego careció de un buen ritmo y un claro dominador, los penales fueron los protagonistas, los canadienses pudieron ponerse adelante, pero Jorge Moreno atajó de manera espectacular el penal de Lowell Wright. La Azul y Blanco también tuvo su chance desde los once metros, pero Arquímides Ordóñez no tuvo su tarde y lo confirmó cuando el guardameta Ben Alexander le detuvo su tiro. El duelo terminó empatado sin goles, por lo que se fue al alargue, en donde los norteamericanos tuvieron un penal al 99 y esta vez si lo transformó bien Kamron Habibullah. Los chapines no se rindieron, como pudieron se lanzaron al ataque y al minuto 120 encontraron su recompensa cuando Omar Villagrán hizo el 1-1 que llevó el encuentro a los tiros desde los once metros. Guatemala logró ser certera, marcó cuatro de cinco ejecuciones, mientras Canadá falló en dos ocasiones y solo anotó en tres. Por lo que los nacionales consiguieron avanzar, a los cuartos de final, donde enfrentarán a México o Haití y el ganador avanzar a Mundial de Indonesia 2023. Estos fueron los lanzadores en los penales: Guatemala: Carlos Santos – Gol Jeshua Urizar – Gol Jonathan Franco – Gol Jefry Bantes – Falló Omar Villagrán – Gol Canadá: Gabriel Pellegrino – Gol Kwasi Poku – Falló Keesean Ferdinand – Gol Justin Smith – Falló Kamron Habibullah – Gol AVISO IMPORTANTE: Si ya tiene la Aplicación de Guatefutbol para teléfonos inteligentes, vaya a la Play Store y haga clic en ACTUALIZAR. Tenemos cosas nuevas para mostrarle, incluyendo notificaciones de los partidos de los equipos que usted elija. Si aún no la tiene, hoy es un buen día para descargarla. En breve informaremos cuando esté disponible para iOS.