Diego Vázquez se disculpa con la gente de Municipal

HONDURAS – El argentino había dado su palabra de dirigir a los rojos, pero prefirió a la H.

Diego Vázquez rompió el silencio luego de no aceptar la propuesta de Municipal y prácticamente lo dejó plantado, luego Honduras le hiciera una oferta de última hora y así estar en el banquillo por lo menos un año más.

“Sí, totalmente había un compromiso de palabra de mi parte con la gente de Municipal, con su presidente y la verdad que pedirle mil disculpas. Cambié de opinión porque en todo el momento que arreglé no tenía ninguna oferta de la Federación, ni nada y lógicamente mi deseo era seguir dirigiendo y entrenando”, fueron las palabras de Vásquez a Diario Diez.

La razón por la que seguirá en la H comentó: “Entonces, por eso sí me comprometí y bueno, en esto apareció la oferta de la Federación. Yo siempre he luchado mucho para para crecer, para tener una opción en la Selección, me ha costado muchísimo y bueno, sentía que ahora el momento que se me estaba presentando y no lo podía dejar pasar”

“Y sí, pido disculpas a la gente de Municipal, tienen razón en todo… en todo lo que dicen, pero bueno, esto es fútbol y a veces se presentan las opciones así de repente y después no sé si la voy a volver a tener”, agregó.

“En este caso estaba también estaba ilusionado con dirigir un gran equipo de Centroamérica y en ningún momento mi intención fue faltarle al respeto. Para nada, todo lo contrario, y la verdad que se portaron muy bien, pero a veces el fútbol es así. Apareció esta oferta, que analizándola y en general me pareció mejor, agregó.

“Esto me costó muchísimo tomar esa decisión porque ya le había dado el sí a Municipal, pero al ponerlo a la balanza, lo hablé con todo el cuerpo técnico y también ellos tenían el mismo deseo nuestro, entonces recordad que somos un cuerpo técnico y muchas veces uno tiene que también escuchar y ver lo que opinan los demás miembros”, finalizó.

