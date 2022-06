VIDEO: Rubio Rubín queda maravillado por el afecto de la afición chapina

GUATEMALA. El seleccionador guatemalteco tuvo su primer partido en condición de local con Guatemala.

Rubio Rubín tuvo su primer contacto con la afición chapina la tarde del domingo pasado, en el que sintió el cariño del público pese a que no logró anotar ante Belice.

Sin embargo, el jugador reconoció que había cierta presión antes del partido, y dijo: “Había una presión antes del partido por la definición, por quedar bien pero lo más importante es que ganamos y logramos los tres puntos”, declaró Rubio Rubín a los micrófonos de Guatefutbol.com.

En lo personal, el delantero habló sobre cómo se sintió dentro de la cancha, ya que este fue su primer partido con la Selección de Guatemala en condición de local, “Me sentí bien. La verdad estaba buscando el gol pero no cayó, pero es parte de un futbolista, el siguiente partido será. La afición me alegra mucho, está feliz conmigo, me apoya y aunque fallé unas ocasiones me estuvo apoyando”.

Por ahora el jugador no ha podido anotar para Guatemala, pero deja claro su compromiso por el país.

