Fuerte golpe al desarrollo del fútbol femenino

GUATEMALA. La Fedefut tomó la decisión de que Guatemala no compita en el Campeonato de Niñas Sub-15 de Concacaf 2022 en Tampa, Florida.

La Concacaf anunció este lunes a 31 equipos de la región y un invitado para competir en la cuarta edición del torneo, el que comenzará el 31 de julio e incluirá la participación de más de 500 niñas de toda la región.

No obstante, Guatemala declinó participar en el certamen debido a que no tiene ningún proceso, ni técnico que lo dirija. La ausencia de la Bicolor la justificó, además, el presidente de la Fedefut diciendo que no hay jugadoras para la competencia, al ser consultado por Guatefutbol.com.

“Porque no hay Selección, no hay cuerpo técnico y niñas de esa edad no hay en los equipos y los torneos Forward son Sub-17”, respondió con franqueza el Ing. Gerardo Enrique Paiz.

El federativo justificó la ausencia de la Selección de Guatemala: “Sin proceso, solo ir por ir, la verdad no creo que sea conveniente”, agregó.

Además, Paiz anunció que en septiembre próximo tiene previsto nombrar a los entrenadores de las selecciones femeninas, después de dejar al margen al director de selecciones femeninas Benjamín Monterroso y entrenador de la Selección Mayor y Sub-20 Edy Espinoza, entre otros.

En el tercer año de la administración que preside Paiz Bonifasi, las selecciones Mayor, Sub-20 y Sub-17 fracasaron en las primeras instancias de las clasificatorias a las copas del mundo de sus respectivas categorías, también a los Juegos Olímpicos y a la Copa de Oro.

SÓLO GUATEMALA FALTARÁ POR LA UNCAF

Guatemala será la única selección de Centroamérica que no compita en el campeonato a desarrollarse en los Estados Unidos.

Liga A (siete equipos mejor clasificados y equipo invitado): Canadá, Costa Rica, Haití, Jamaica, México, Puerto Rico, Estados Unidos y el país invitado.

Liga B (siguientes doce equipos mejor clasificados): Antigua y Barbuda, Bahamas, Bermuda, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.

Liga C (equipos con el ranking más bajo): Anguila, Aruba, Belice, Islas Caimán, Dominica, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes de Estados Unidos.

El evento vuelve a realizarse tras cuatro años de ausencia, la última vez fue en el 2018, edición en la que tampoco participó Guatemala, tras cumplir casi dos años de suspensión por la FIFA. La edición 2020 de la competencia fue cancelada debido a la pandemia de Covid-19.

FOTO: Archivo / Guatefutbol.com

