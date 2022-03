Batalla de golazos entre Comunicaciones y New York City [VIDEO]

GUATEMALA. En un intenso partido, Comunicaciones vino de atrás para vencer al New York City, en un épico partido en el que logró igualar la serie 5-5, pero que perdió por que los estadounidenses marcaron más goles en condición de visitante (2).

Los goles de los Cremas fueron obra de Andrés Lezcano al minuto 45, Nicolás Samayoa al 69’, Lynner García al 73’ y José Contreras al 89′.

Los norteamericanos marcaron por intermedio del argentino Valentín Castellanos al minuto 32 y del brasileño Talles Magno 53’.

VEA EL RESUMEN DEL JUEGO:

📹 HIGHLIGHTS OF THE GAME! 👇@NYCFC qualifies to the #SCCL22 semifinals! 🥳 pic.twitter.com/tt0bqpb7pB

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 16, 2022