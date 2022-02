Comunicaciones ganó raspadito

El primer tiempo se desarrollaba entre bostezo y bostezo, con Comunicaciones dominando, pero insistiendo en los cambios de frente, que no siempre tenían buena dirección, y los centros por elevación que no encontraban rematador, con excepción de uno que hizo Ayoví desde la derecha y fue cabeceado por Anangonó, pero directo a las manos de Álvaro García.

Achuapa no ocultaba su plan defensivo, pensando que un punto le ayudaba en algo en su lucha por no descender, mientras los albos mostraban inseguridad en sus desplazamientos, producto de la racha de tres partidos en los que solo cosecharon un punto.

Pero las cosas cambiaron al 33, cuando los Cebolleros tuvieron un tiro de esquina a su favor y cometieron el error de meter mucha gente en el área capitalina, lo que los dejó desequilibrados cuando se produjo el corte de la zaga crema y Anangonó encabezó el contragolpe en el que quedaron tres contra tres. El ecuatoriano intentó asistir a Lynner, pero un defensa logró cortar, quedando el rebote al mismo Anangonó, quien en su segunda oportunidad optó por abrir a la izquierda, desde donde Nelso Iván García remató de volea y a media altura para convertir el 1-0.

El tanto premiaba la vocación ofensiva de Comunicaciones, aunque su rendimiento era bastante pobre ante un equipo que tiene muy difícil conservar la categoría.

Cinco minutos después llegó el segundo tanto, cuando José Corena entró al área y recibió la clara falta de Ribix García, por lo que Mario Escobar Toca señaló sin titubeos el penal que fue transformado en gol por José Manuel Contreras, que engañó a Álvaro García y duplicó la ventaja para los locales al 38.

A medio tiempo el DT Raúl Arias hizo tres cambios y adelantó sus líneas, pero luego de un cabezazo de Nurse que encontró bien ubicado a Fredy Pérez, las ocasiones de gol no llegaron para el equipo cebollero, que tuvo mayor posesión de balón en el complemento, pero no tuvo la profundidad necesaria para acercarse en el marcador.

Sin embargo, ese tiempo sirvió para poner en evidencia una vez más a Comunicaciones, que no supo controlar el juego, que no generó ni una sola aproximación con peligro en el segundo período y que hizo cambios que no gravitaron en la cancha, haciendo aflorar de nuevo los miedos, los temores y la angustia por perder la victoria que parecía asegurada, pero con la presencia cercana al área capitalina por parte de los visitantes, las cosas ya no le parecían tan claras a los propios jugadores Cremas.

Menos aún cuando comenzó a aparecer en el partido Oliver Rodas con sus remates de media distancia, uno de ellos controlado por el portero local, y el otro, un tiro libre que se fue alto.

Eso hizo que Achuapa se animara y Fredy Pérez le quitó el que pudo ser un golazo a Kleyman Moscoso que remató fuerte y directo al ángulo superior izquierdo que el guardameta lo salvó con una gran atajada.

Pero Larín se lesionó y entró en su lugar Rafael Morales, momento que aprovecharon los orientales para entrar por la banda derecha, en donde apareció accidentalmente como defensa Contreras, a quien burló Moscoso y luego levantó un centro que fue ganado por Orlando Osorio, que de cabeza dejó sin chance a Pérez y el descuento llegó al minuto 90.

Pero no hubo oportunidad para que Achuapa imitara a Iztapa sacándole el empate a los albos en el tiempo de descuento, sobre todo porque Mario Escobar, fiel a su estilo, decidió agregar solamente dos minutos, por lo que el 2-1 terminó siendo el marcador final.

Si bien es cierto que Comunicaciones se reencontró con la victoria, su rendimiento en términos generales fue muy pobre, ganando raspado un examen que debió solventar sin ningún contratiempo. Achuapa, por su lado, quizá debe lamentar el esquema conservador con el que regaló el primer tiempo, porque de haber sido ofensivo desde el principio es probable que no se hubieran ido con las manos vacías.

Con su victoria 2-1 frente a Achuapa, Comunicaciones llegó a siete puntos luego de cinco partidos, lo que provisionalmente lo ubica en el sexto lugar, mientras los Cebolleros son novenos con tres unidades, pero -más preocupante aún- en el Acumulado están undécimos con 19 unidades, a ocho de la zona de permanencia, distancia que se puede agrandar si Sololá suma en su partido del domingo ante Santa Lucía Cotzumalguapa.