Con efusiva arenga presentan a los nuevos Toros [VIDEO]

SAN MARCOS. El campeón Malacateco presentó a sus nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura 2022.

“Espero que al ponerte esa playera tengas sangre, verdaderamente, para poder defenderla”, así le explicó un dirigente de Malacateco a Luis Diego Tatuaca al momento de entregarle la indumentaria del equipo.

Los Toros presentaron en conferencia a la prensa al ariete Tatuaca, quien llega proveniente de Deportivo Iztapa; el portero Fernando Ruiz, ex de Cobán Imperial; el defensa Denilson Hernández, ex Mixco; el volante Nelson Andrade, ex Sololá; y Tobit Vásquez, ex de Achuapa.

El evento fue engalanado con la Copa que acredita a Deportivo Malacateco como el monarca del Torneo Apertura 2021.

FOTO: Guatefutbol.com

