El ‘premio’ para los guatemaltecos si avanzan a cuartos de final

ESTADOS UNIDOS. Las series de octavos de final para los clubes guatemaltecos han dejado un pequeño hálito de esperanzas en una hipotética clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

Como informamos en nota aparte, Comunicaciones irá ante el Rapids de Colorado, de la MLS, y Guastatoya ante León, de la Liga MX, en las series 1 y 3 de octavos de final del torneo más importantes de clubes de la región.

Por ranking, en octavos de final a los norteamericanos les tocará cerrar la serie en sus estadios, lo que supone una ventaja deportiva.

En cuartos de final, el ganador de la serie 1 (Guastatoya vs León) irá ante el vencedor de la serie 2(Seattle vs Motagua); mientras que en el mismo bloque el vencedor de la serie 3 (Comunicaciones vs Rapids) chocará ante el victorioso de (New York City vs Santos de Guápiles).

En cuartos de final serán locales en los partidos de vuelta los vencedores de las series 1 y 3, en las que están los clubes guatemaltecos.

Las reglas cambian en semifinales en las que se definirá por el puntaje obtenido en las rondas previas.

Las llaves de la Liga Concacaf 2022:

1 León (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

2 Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

3 Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

4: New York City FC (USA) vs Santos de Guápiles (CRC)

5 Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

6 New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

7 CF Montreal (CAN) vs Club Santos Laguna (MEX)

8 Cruz Azul (MEX) vs Hamilton Forge FC (CAN)

CALENDARIO

Octavos de Final: 15-17 de febrero (partidos de ida) y 22-24 de febrero (partidos de vuelta)

Cuartos de final: 8-10 de marzo (partidos de ida) y 15-17 de marzo (partidos de vuelta)

Semifinales: 5-7 de abril (partidos de ida) y 12-14 de abril (partidos de vuelta)

Finales: 26-28 de abril (ida) y 3-5 de mayo (vuelta)

FOTO: Guatefutbol.com

