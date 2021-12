Champions (sorteo válido): El Madrid ante el PSG de Messi

SUIZA. Pasa en las ligas de barrio, pasa en la Champions League, el sorteo de octavos de final debió repetirse por supuestas fallas en el sistema, en un auténtico bochorno de los organizadores del certamen más importante de clubes.

La semana parecía sonreírle al 13 veces campeón de la Champions, el Real Madrid que en el primer sorteo enfrentaría al Benfica, pero la UEFA anunció que el sorteo era nulo y debía repetirse, ya que el Villarreal iría ante United, pese a que habían sido rivales de grupo. Esto derivado a un equivocación en la colocación de las bolas del United y Liverpool.

Ahora sí, en el sorteo válido el equipo de Carlo Ancellotti enfrentará al poderoso París Saint Germain, con el argentino Lionel Messi a la cabeza y muy seguramente con Sergio Ramos como un caudillo en la defensa.

El monarca Chelsea irá ante el francés Lille, en una serie que, en teoría, parece ser asequible.

La serie que promete ser de pronóstico reservado es la del Atlético de Madrid ante el Manchester United, con el portugués Cristiano Ronaldo como gran estandarte del equipo inglés.

OCTAVOS DE FINAL

Salzburgo (AUT) vs Bayern (GER)

Sporting CP (POR) vs Manchester City (ENG)

Benfica (POR) vs Ajax (NED)

Chelsea (ENG) vs LOSC Lille (FRA)

Atlético (ESP) vs Manchester United (ENG)

Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)

Inter (ITA) vs Liverpool (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA) vs Real Madrid (ESP)

