Paiz sobre Tena: “Lo dejaré trabajar”

GUATEMALA – El dirigente de la Fedefut dio su punto de vista sobre el mexicano.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Futbol de Guatemala fue claro en decir que respetará el proceso del entrenador mexicano Luis Fernando Tena, quien firmó contrato por cuatro años de cara a la Copa del Mundo del 2026 y también solicitó a los medios de comunicación y aficionados que lo dejen trabajar.

“Si nos unimos podremos lograr la meta que es un mundial para la Selección Mayor que es lo que todos queremos, pero también los de edad limitada, queremos que Guatemala diga presente en los mundiales”, dijo Paiz.

“Este un proceso largo, complejo, Guatemala nunca ha podido asistir a un mundial, solo Sub-20 y de Futsal, pero esperamos que este proyecto nos lleve a lo que el país quiere”, agregó.

Acerca del rol que tendrá con Tena comentó: “Le damos la batuta completa, es un proceso de cuatro años, sabemos que en los partidos que vienen no le podemos pedir resultados, que le gane a Canadá, por ejemplo, lo dejaré trabajar y se lo pido al público, a los medios y le respetamos el proceso, que en seis meses no estén pidiendo la cabeza, porque ese es el error que hemos tenido, somos muy resultadistas”.

“Este Comité Ejecutivo no tendrá injerencia en las convocatorias o en la forma de trabajar de Tena, estamos para darle todas las necesidades que tenga, pero no para meternos en su trabajo, es bueno que se sepa porque toda la vida he sido de respetar procesos y esta vez no será la excepción”, finalizó.

Tena fue presentado ayer en lo que fue el inicio de su gestión, aunque girará su primera convocatoria y dirigirá su primer entreno en enero.