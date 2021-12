Montoya: “Queremos levantar la quinta”

SACATEPÉQUEZ – El entrenador mexicano es claro en que quiere ser campeón.

Roberto Montoya, técnico de Antigua GFC, salió satisfecho con el funcionamiento del equipo a pesar de perder ayer 1-0 ante Municipal, esto debido a que varios elementos que no han sumado minutos tuvieron actividad y lo hicieron de gran manera, además, no titubeó en decir que el objetivo de los aguacateros es ser campeones.

“La conclusión que sacamos es que queríamos afrontar el partido con seriedad, queríamos sumar, Municipal tenía la obligación de ganar para subir un puesto en la tabla, lo lograron, el partido fue cerrado, luego un buen gol hizo la diferencia”, dijo Montoya

Acerca de ser líderes de la fase de clasificación comentó: “Es un objetivo que nos trazamos y que logramos, ahora lo que viene es pensar en Sololá. En esta semana que se alargó se trabajará en lo que viene, primero es esta llave, pero la meta es llegar a la final porque queremos levantar la quinta”.

“El resultado de ayer pasa a un segundo término porque hicimos un buen trabajo, en lapsos tuvimos el balón, generamos llegadas, pero al final el gol es el que hay que buscar y ellos lo lograron, toca felicitarlos por el desempeño que están haciendo, esperamos nos podamos enfrentar más adelante”, agregó.

Me gustó la forma del equipo, sabíamos que no podemos perder la esencia, me gustó como compitieron unos chicos que no habían jugado mucho, enfrentamos a un buen rival, que tiene a un gran técnico y al final este partido nos deja satisfecho pero no contentos”, finalizó.

Los aguacateros ahora deberán enfrentar al novato Sololá en los cuartos de final, el juego de ida será el sábado 11 de diciembre en el estadio Xambá.

Foto: Antigua