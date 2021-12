Alvarado afirma que el gol lo motiva a mejorar su rendimiento

GUATEMALA – El volante rojo se mostró feliz por anotar el tanto que le dio el triunfo a su equipo.

Municipal se impuso el domingo 1-0 a Antigua GFC en el cierre de la fase de clasificación, resultado con el que le permitió quedar en el tercer puesto de la tabla de posiciones. El gol del triunfo lo marcó Carlos Alvarado, quien no escondió su felicidad por anotar y se siente motivado de cara a lo que viene en la etapa final.

“Me siento bien, estoy agradecido con Dios, con el entrenador y mis compañeros por la confianza que me han dado, no he tenido un torneo regular, pero lo estoy terminando bien y ahora a empezar la fase final con todo”, dijo el volante Chapín.

Acerca de su anotación comentó: “Esto ayuda, me motiva, pienso en jugar el siguiente partido, aportar lo mejor de mí, sé que tengo que dar más, apenas es el comienzo, estoy muy agradecido con todos por el apoyo”

“No empecé bien el torneo, lo comencé lesionado, durante el campeonato me lesioné tres veces, no he venido bien, pero en las últimas cuatro jornadas me he sentido al 100, ahora se viene lo más lindo, esperamos en enero estar en la final para ser campeones”, agregó.

“En lo físico estoy totalmente bien, al máximo, he venido jugando bien, no se me hadado la oportunidad de titular, pero no importa estar en la banca, porque cuando me toque lo dejaré todo. Depende de mí en hacer bien las cosas, cuidarme, quedan cuatro semanas y hay que hacer el esfuerzo”, finalizó.

Alvarado de 22 años ha disputado 14 partidos, suma 517 minutos y ha marcado dos goles en el presente campeonato.

Foto: Municipal