Tena tendrá un difícil examen de bienvenida con Guatemala

ESTADOS UNIDOS. Luis Fernando Tena deberá trabajar a marcha forzada para evitar un descalabro en su estreno en la Bicolor. El ‘Flaco’ será presentado en conferencia de prensa el 9 de diciembre.

La era del técnico mexicano Luis Fernando Tena en la Selección Nacional de Guatemala empezará con un partido de preparación ante Canadá el 22 de enero de 2022, en Miami, Estados Unidos, así lo confirmó este viernes el presidente de la Fedefut, el Ing. Gerardo Enrique Paiz, a Guatefutbol.com

De acuerdo con el federativo, el partido es organizado por la empresa Mediapro, propietaria de los derechos de transmisión de la Bicolor en los Estados Unidos.

El encuentro se realizará fuera del calendario de la fecha FIFA y será aprovechado por los canadienses como ensayo previo al juego ante Honduras, el día 27 en territorio hondureño, como parte de la novena fecha de la Eliminatoria de la Concacaf a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Con una nueva generación jugadores, de los cuales varios militan en Europa, Canadá busca regresar a una Copa del Mundo, tras su paso en México 1986.

El equipo que dirige el británico John Herdman manda en la clasificatoria con 16 puntos; en la última fecha venció 2-1 a México en Edmonton. Es la única escuadra invicta en la competencia.

En el ranking FIFA actual se ubica en el puesto 40 del orbe y en la tercera casilla de la Concacaf. Guatemala está en el puesto 122.

El último triunfo de la Bicolor sobre el elenco de la hoja de Maple fue un 0-2 rumbo a la Copa del Mundo de Alemania, en Vancouver. El anotador de Guatemala fue el infaltable Carlos Humberto Ruiz.

LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE GUATEMALA ANTE CANADÁ

