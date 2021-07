Técnico chapín hace realidad el sueño americano de la MLS

ESTADOS UNIDOS. El nuevo equipo de la MLS presenta a entrenador guatemalteco para preparar a sus próximos futbolistas profesionales.

El sueño americano de Luis Arturo Swisher Salguero sigue intacto: Esta vez, el paso hacia la Major League Soccer ha llegado. El ex jugador ha sido presentado como parte del cuerpo técnico del equipo St. Louis City SC la nueva franquicia de expansión de la MLS.

El camino para el ex defensor no ha sido fácil. Después de su retiro en el 2013 se radicó en los Estados Unidos, en donde se ha capacitado y venido de menos a más en su carrera como entrenador.

Dejó las filas del Saint Louis FC, de la United Soccer League, equipo en el que trabajó los últimos tres años y en el que quemó las etapas desde la etapa de inicialización, hasta la formación en las fuerzas básicas e inclusive entrenó al equipo Sub- 19.

The Guatemala-born, #STLMade Swisher is joining our club as an Academy Assistant Coach. Welcome, Luis!

.

El #STLMade Swisher, nacido en Guatemala, se une a nuestro club como entrenador asistente de la Academia. Bienvenido, Luis! pic.twitter.com/3HsYt0FtdL

— St. Louis CITY SC (@stlCITYsc) July 15, 2021