“Para nosotros es una ilusión y un sueño cumplido”

El mediocampista nacional habló con Guatefutbol.com, y amplió detalles sobre su nueva marca deportiva.

Jean Jonathan Márquez vio su sueño cumplido de tener su marca deportiva, y comentó que piensa en grande; todo esto para tener preparado el camino cuando llegue el momento del retiro del futbol.

El jugador que milita en la Primera División con el Deportivo Mixco, comentó que en los tiempos de cuarentena cuando la situación estaba más difícil, salió la idea, “Hay varia gente trabajando en esto. La marca se llama JM 12 y nació en estos tiempos difíciles de pandemia, este es uno de ellos y si, es una marca mía. Estoy contento de este paso con esta marca”. Se mostró orgulloso.

«Estamos muy agradecidos como marca JM12, por el apoyo de la directiva y del presidente y alcalde Neto Bran por tomarnos en cuenta. Para nosotros es una ilusión y sueño cumplido de un objetivo que tenemos en mente de un proyecto que está iniciando. Esperamos que pueda cumplir con las expectativas que el atleta necesita y próximamente estaremos dando a conocer”. Mencionó en la presentación del uniforme.

Márquez comentó que el objetivo de la marca no es solo vestir al futbol, y explicó. “Se vienen otros proyectos no solo con el futbol sino con otros deportes que estamos por concretar en los próximo días para poderlos vestir. Lo principal es ropa deportiva y no solo de futbol. Veremos más adelante como se va desarrollando la marca y que otros proyectos podemos ir agregando”, explicó.

El capitán de Mixco se ha considerado un hombre emprendedor sobre todo con el propósito de estar preparado cuando llegue la hora del retiro. “Todavía me siento bien y estoy contento en el Deportivo Mixco, y físicamente me siento bien. Creo que me quedan varios años para disfrutar dentro de la cancha. Siempre me ha gustado estar preparándome para otras cosas, y por eso es que he estudiado para poder dirigir y la carrera en la universidad y ahora la marca deportiva y por ahí otros proyectos más”.

Sobre su nueva aventura en la Primera División dijo, «La verdad lo estoy disfrutando mucho, la verdad por el grupo humano que hay, la calidad humana del camerino y del cuerpo técnico y el apoyo de la dirigencia par que podamos desarrollarnos bien. Hasta ahora vamos bien, creo que lo más importante viene ahora que es donde queremos lograr los objetivos», finalizó

Foto: Tierra De Campeones

