No hay prisa por contratar otro jugador en Comunicaciones

Juan García aseguró que no hay una fecha específica para realizar otro refuerzo.

Con la salida del costarricense Jostin Daly de Comunicaciones días atrás, el equipo comenzó a analizar diferentes carpetas de jugadores buscando un futbolista para reforzar al equipo sobre el sector izquierdo con cualidades ofensivas.

A mediados del presente mes surgió el nombre del panameño José Murillo para llegar a la institución Crema, por lo que se consultó con el presidente del club Juan García cuando podría anunciarse la incorporación del canalero, o por lo menos cuando estaría confirmado el equipo la tercera incorporación, por lo que explicó, «No es la prioridad en este momento, y como yo lo dije siempre, puede ser que contratemos un jugador como puede ser que no. Eso lo estamos evaluando pero no hemos tomado ninguna decisión y hasta que no lo anunciamos no hay nada confirmado». Explicó.

Para la temporada 2020-2021 los Cremas contrataron a José Pinto y Manfred Russell. Actualmente el equipo trabaja en casa bajo el monitoreo de Matías Buzzó.

