Juegos por el ascenso en impasse, según la Fedefut

Aunque las disposiciones del Gobierno permiten el regreso del deporte profesional, los partidos por el ascenso de las diversas ligas aún están en impasse debido a postura de la Fedefut.

De acuerdo con el sistema de alerta sanitaria y el tablero de restricciones del Gobierno, que entró en vigencia desde este lunes, los deportes profesionales están habilitados en cualquiera de las alertas.

«Se permiten los deportes profesionales en grupo, incluyendo torneos a puerta cerrada en estadios», se lee en la Alerta Roja – Máxima de las nuevas disposiciones ante la emergencia sanitaria.

LA DISCORDIA

En el Acuerdo CE-52-2020 que tipifica los ascensos y descensos para la temporada 2019-2020, especifica que la programación de los juegos deberá realizarse una semana después que el Gobierno lo autorice.

“Los juegos por el ascenso se realizarán una semana después que el Gobierno autorice la reanudación de las actividades deportivas”, se lee en el acuerdo federativo con fecha 21 de mayo 2020.

Sin embargo, debido a que el Comité de Ética conoció en un principio de oficio dicho acuerdo, ahora las autoridades de la Fedefut, encargadas de la organización de los juegos, han decidido aplazar la programación de los partidos. ¿La razón? estiman que el Comité derogue el acuerdo.

“Entiendo que la Comisión de Ética nos va a mandar a derogar el acuerdo y me imagino que ya no se jugarán, pero hay que esperar a que ellos resuelvan”, refirió el presidente de la Fedefut, el Ing. Gerardo Paiz, a Guatefutbol.com.

El dirigente se reservó adelantar si apelarán -en caso no ser favorecidos con- la decisión del Comité de Ética, ya que según él es una decisión de los nueve integrantes del Comité Ejecutivo de la Fedefut.

Paiz también mencionó que también esperarán la resolución de la apelación del mismo acuerdo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Así, y aunque los equipos ya pueden volver desde hoy a los entrenamientos, aún es incierto cuándo se jugarán los partidos previstos en el acuerdo federativo a disputarse en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

LOS JUEGOS DEL ACUERDO

Así definió la Fedefut los emparejamientos de los partidos por el ascenso en las diferentes ligas:

PRIMERA DIVISIÓN

Achuapa vs San Pedro

Marquense vs Sacachispas

Los ganadores suben a la Liga Nacional.

SEGUNDA DIVISIÓN

Plataneros vs Sayaxché

Tellioz (desistió de jugar) vs Puerto San José

Perdedor 1 vs Perdedor 2

Los ganadores ascienden a la Primera División

TERCERA DIVISIÓN

Izabal JC vs Comitán FC

Gualán FC vs FC La Libertad

San Pedro FC vs Palencia

Deportivo Bolivia vs Achick

Los ganadores ascienden a la Segunda División.

Foto: Archivo.

Comparte esta nota con tus amigos y así nos ayudarás a seguir creciendo. Gracias