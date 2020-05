Oficial: Fedefut define procedimiento para ascensos y descensos

La Fedefut definió cómo deberán resolverse los ascensos y descensos de las cuatro ligas federadas para la temporada 2019-2020.

En un documento al que tuvo acceso en exclusiva Guatefutbol.com, el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol de Guatemala firmó el acuerdo número CE 52-2020 en el que determinó la cancelación definitiva de los Torneos Clausura de la temporada 2019-2020, de todas las ligas afiliadas.

Estableció que las ligas deberán declarar los descensos “conforme con lo que para el efecto dispone sus respectivos Reglamentos de Competencia”, en el entendido de la sumatoria de puntos de la temporada hasta el 21 de mayo.

Es decir que Siquinalá y Mixco descienden a la Liga Primera División; en dicha categoría descienden directamente Chiantla (desafiliado) y Capitalinos, mientras que los novenos puestos en el acumulado, Sololá irá ante Sansare, en el repechaje, el ganador conserva la categoría y el perdedor baja a la segunda. En juego que será organizado por la Liga Primera División.

La Fedefut modificó “los métodos reglamentarios de ascenso instaurados en cada una de las Ligas afiliadas”, para los cuales asegura que “privilegia el mérito deportivo”, en la que pondera a los ganadores de los torneos de Apertura y los mejores equipos de las tablas acumuladas.

Los partidos se disputarán en cancha neutral y sin público. Los encuentros serán organizados y supervisados por la Fedefut.

Así definió los emparejamientos de los partidos por el ascenso en las diferentes ligas:

PRIMERA DIVISIÓN

Achuapa vs San Pedro

Marquense vs Sacachispas

Los ganadores suben a la Liga Nacional.

SEGUNDA DIVISIÓN

Plataneros vs Sayaxché

Tellioz vs Puerto San José

Perdedor 1 vs Perdedor 2

Los ganadores ascienden a la Primera División

TERCERA DIVISIÓN

Izabal JC vs Comitán FC

Gualán FC vs FC La Libertad

San Pedro FC vs Palencia

Deportivo Bolivia vs Achick

Los ganadores ascienden a la Segunda División.

Los juegos se disputarán una semana después que el Gobierno autorice la reanudación de actividades deportivas y deberán cumplir con los protocolos que dicten las autoridades.

