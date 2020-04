Ricardo Jerez fue goleado en su primer juego

El guatemalteco no pudo ganar en su debut del torneo virtual en Colombia.

Ricardo Jerez del Alianza Petrolera, cayó 6-0 ante Cristian Bonilla del Equidad, en la primera jornada del Grupo A de la eLigaDimayor, en el torneo de FIFA 20 en la plataforma de Play Station 4 que se está realizando entre los jugadores de los equipos del futbol colombiano.

“La verdad me sorprendió de forma positiva, se nota que le ha dedicado bastantes horas al Play, me leía muy bien las jugadas, parecía que siempre iba un paso adelante a lo que yo quería hacer y eso me complicó, pero felicitaciones, no tengo nada más que decir con un resultado de estos, ahora me queda trabajar y entrenar para el otro partido”, dijo entre risas Jerez a Win Sports cuando finalizó el juego.

“Él jugo muy bien, fue superior en todo el partido, tuve algunas oportunidades, pero no definí bien, cometí errores en salida que le permitieron sus anotaciones, no creo que el marcador haya sido mentiroso”, finalizó el chapín.

Jerez ahora enfrentará en la segunda jornada a Harold Rivera del Atlético Huila, la fecha y la hora se estará definiendo cuando finalice la primera fecha.

Foto: WinSports