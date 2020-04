La crisis del coronavirus «va a afectar a los derechos de televisión», dice Roures (Mediapro)

Madrid, 21 Abr 2020 (AFP) – La epidemia de coronavirus que ha paralizado el fútbol en Europa va a «afectar a los derechos de televisión» que cobran los equipos, aseguró en una entrevista con AFP, Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, poseedora de esos derechos de varias ligas, convencido de que también se ha acabado la inflación en el traspaso de jugadores.

P: ¿La crisis obliga a revisar su estrategia de adquisición de derechos?

R: «Creo que es todo el mundo del deporte el que está cambiando. No sólo respecto a la fechas, pero también para intentar anticipar lo que va a pasar. Para nosotros, la prioridad, donde estamos presentes, es acabar las ligas, tanto en España como en Francia… En todo caso, esto va a afectar a los precios de los derechos de una manera o de otra. No sé decir hasta qué punto ahora, pero se van a ver afectados.

Por otra parte, se acabó pagar cientos de millones por un jugador. Primero porque los clubes no tendrán dinero y los bancos no van a prestar dinero a los clubes con la misma facilidad de antes… Todo eso va a cambiar y creo que es muy positivo a nivel social porque yo no estaba de acuerdo con pagar 140, 160 millones por un jugador de fútbol. Creo que es gastar por gastar. Si esta inflación acaba, será muy positivo para la sociedad en general y para la economía de los clubes en particular».

P: ¿Los derechos de televisión eran demasiado altos?

R: «El nivel de los derechos, en general, había llegado a su máximo. De la misma manera que decía que los traspasos se verán afectados, es evidente que los derechos de televisión se verán afectados (…) Si los bares y los restaurantes están cerrados, si hay que jugar a puerta cerrada… No digo que vaya a afectar al grueso de los acuerdos que tenemos, pero son cuestiones que se van a plantear en el futuro. Pero, no es bueno especular ahora. En principio, todo el mundo trabaja para que comiencen los entrenamientos a mediados de mayo, si podemos hacer eso, si podemos garantizar los aspectos sanitarios para jugadores y cuerpo técnico durante tres o cuatro semanas, estaremos en condiciones de arrancar y veremos qué ocurre».

P: ¿La actual situación puede llevarle a revisar sus objetivos a la baja?

R: «La crisis no va a alejar a la gente del fútbol. Puede que nos veamos obligados a jugar a puerta cerrada, puede que bares y restaurantes estén cerrados hasta no se sabe cuándo, pero la gente tiene necesidad, o al menos ganas, de fútbol por ahora. Por ahora, no veo la necesidad de cambiar cosas».

P: ¿Inevitable volver a puerta cerrada si se reanuda la competición?

R: «Creo que es obligatorio. Es una condición para garantizar la salud de los espectadores. Tenemos que poner el foco en jugadores y técnicos, pero ni los gobiernos ni las ligas son capaces de garantizar la salud de los espectadores y es la prioridad. Así que es seguro que tenemos que intentar acabar el campeonato y se retomará, sin duda, a puerta cerrada».

P: ¿Habrá que revisar mucho los horarios si se retoma la competición?

R: «Si se juega a puerta cerrada no hay necesidad de jugar sábado y domingo. Normalmente se juega el fin de semana porque son los días que la gente puede ir al estadio, pero ahora no es la realidad de los próximos meses. Así que se pueden adaptar los horarios y las audiencias de televisión van a ser mejores porque una parte importante de la población estará en su casa. El fútbol seguirá siendo el deporte favorito de la gente».

P: ¿Si se puede retomar el fútbol, se tendrían que acabar las ligas antes de finalizar la Champions o jugar en paralelo?

R: «Por razones logísticas, lo mejor es acabar primero los campeonatos nacionales, porque se puede tener mejor control sobre los desplazamientos, y después buscar una solución para la Champions. Sólo quedan cinco jornadas de Liga de Campeones… Depende de la evolución de la enfermedad, pero se podría encontrar lugares más seguros donde jugar la Champions, en función de los países»

P: En la actual situación, ¿Ve al Barcelona intentando el fichaje de Neymar?

R: «El Barcelona no tiene la capacidad económica ahora de gastar no sé cuánto. Es imposible ahora».