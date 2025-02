José Contreras rompe el silencio sobre los pocos minutos que le da Ronald González

GUATEMALA – El capitán de los albos respondió ante la pérdida de protagonismo desde que llegó el tico.

José Contreras es el actual referente de Comunicaciones y tiene el cariño de los aficionados, es por eso que ante la decisión de Ronald González de ponerlo en el banquillo ha generado molestia. Aunque el Moyo se manifestó tranquilo, aseguró que su rendimiento ha ido en alza.

“Estoy bastante grande para ser quién soy y saber lo que puedo seguir aportando. Respeto la decisión de los técnicos, si bien con unos tenía una amistad, con otros menos, pero esto es parte del fútbol”, dijo.

“Siempre voy a respetar, en este momento Ronald González está decidiendo por otros compañeros y hay que apoyarlos”, agregó.

“Si me toca jugar, tres, cinco, diez o medio tiempo, trataré de hacer las cosas bien. Sé que voy a ser cuestionado cuando las cosas se dan bien en lo personal y cuando las cosas no salen, a lo largo de mi carrera he logrado vivir con la crítica y trato de sacar lo mejor para mí”, continuó.

“Hoy me está tocando aportar desde el banco y creo que todos los compañeros queremos poner nuestro granito de arena. Gracia a Dios en los últimos dos juegos se me dieron las cosas a nivel personal y esta vez se dio en lo grupal”, cerró.