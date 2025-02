Hansi Flick: El Atlético de Madrid es un equipo genial

ESPAÑA. El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes por la Copa Del Rey.

Las Semifinales de Ida de la Copa del Rey comenzarán este martes, y será con el partido entre el Atlético el Barcelona y el Atlético de Madrid a las 14:30 horas en el estadio Olímpico de Montjuic.

Los culés encaran este partido con la duda de su principal figura Lamine Yamal, quien se encuentra con molestias físicas pero el entrenador alemán espera en poder contar con él hasta el último momento.

«Habrá que esperar para saber si puede jugar, pero veo la situación positiva por lo que ha dicho el doctor. Y le queremos con nosotros», comentó el entrenador Hansi Flick.

En cuanto al partido contra el equipo Colchonero, dijo: «Es un partido nuevo, empezamos desde el principio. El Atlético es un equipo genial, ha invertido. Tiene a los mejores defensas, atacantes, será un partido duro».

En cuanto al poco tiempo que tendrán para encarar el partido de los Octavos de Final contra el Benfica por la Champions League, el estratega culé dijo: «Después de lo que he escuchado, el Benfica tiene una semana de descanso. No estamos felices, pero no está en nuestras manos. A veces es difícil hablar con la Federación y LaLiga, lo vi en Alemania. Lo intentaremos gestionar bien».

Por último, Hansi Flick habló recalcó que en todos los partidos siempre van por la victoria. «Vamos a por todo en todos los partidos. Ahora estamos enfocados en ese partido, que es el más importante. La mentalidad del equipo es buenísima, es increíble. Y el ambiente es lo que realmente me gusta, y estoy muy feliz por ello», finalizó.