RESUMEN | Los Leones y Príncipes Azules con paso perfecto

GUATEMALA. Este fin de semana se disputó la Tercera Jornada.

La Liga Nacional continúa, y este fin de semana se disputó la Tercera Fecha del Torneo Clausura 2025, el cual tuvo importantes partidos como el de Comunicaciones vs Antigua, el de Xelajú vs Municipal y el de Marquense vs Guastatoya en el tema del descenso.

Los Panzas Verdes se repusieron de la goleada contra Xelajú y fueron a vencer a Comunicaciones por 2-3 en el estadio Cementos Progreso, propinándole la primera derrota a los Cremas y a Ronald González en este torneo.

En horas de la noche pero del sábado, Marquense y Guastatoya se enfrentaron en el occidente del país, y en donde los Leones lograron ganar con un marcador de 2-0 en un duelo directo por el tema del descenso.

En cuanto al duelo esperado entre el campeón Xelajú y Municipal, terminaron 1-1 en el estadio Mario Camposeco en un sabor agridulce para los Chivos quienes se salvaron de la derrota dejando puntos en condición de local.

Por otro lado, hay que resaltar que el Deportivo Marquense y Cobán Imperial siguen consechando victorias, y de momento son los únicos equipos que están con puntuación perfecta.

Estos fueron otros resultados:

-Comunicaciones 2-3 Antigua

-Marquense 2-0 Guastatoya

-Achuapa 0-0 Malacateco

-Cobán Imperial 2-0 Mixco

-Xelajú 1-1 Municipal

En el tema del goleo Pedro Báez se mantiene en el primer lugar con 3 goles, y Oscar Santis y Santiago Gómez ocupan el segundo y tercer puesto con 2 goles cada uno.

En la tabla de porteros menos vencido, Alejandro Peláez de Macateco, solamente ha recibido 1 gol, y se mantiene en el primer puesto.