Andy Ruiz sobre Xinabajul: Es el peor equipo en el que he estado

EL PROGRESO – El futbolista dio fuertes declaraciones sobre los huehuetecos.

José Andrés Ruiz debutó ayer con la camiseta de Guastatoya, iniciando así su segunda etapa con el club la cual es tras su repentina salida de Xinabajul – Huehue, donde el volante guarda buenos recuerdos deportivos, aunque no en lo administrativo, asegurando que esa fue la razón de su cambio.

“En Xinabajul, con lo deportivo estoy contento por todo lo que pasó, a nivel institucional es fatal, es el peor equipo en el que he estado en ese sentido, tiene que mucho que mejorar, estaba cansado de esa situación”, comenzó diciendo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Hubo atrasos de los pagos, eso fue un factor, pero hubo muchas cosas que pasan adentro que no deben pasar en un equipo, los jugadores estamos atados de manos, son cosas que no salen a la luz, lo mismo que pasó con Rubén Darío Silva, no me sentía jugador profesional y eso no me tenía contento”, añadió.

Acerca de cómo quedó su situación con la X aseguró: “Me acaban de pagar lo que me debían, con el cuerpo técnico y el entrenador Pablo Centrone no tuve problemas, fue más con lo institucional, porque algunos estamos acostumbrados a unas cosas y es por eso que salí”.