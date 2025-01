Emanuel Yori llega a Guatemala con deseos de triunfar

HUEHUETENANGO. El argentino no oculta su felicidad por estar en un equipo como Xinabajul.

Emanuel Yori fue confirmado días atrás por la Junta Directiva de Xinabajul, para reforzar la zona defensiva ante la lesión de Facundo Otero. El jugador comentó sentirse feliz por estar en una ciudad como Huehuetenango, pero sobre todo por el buen recibimiento que le dieron.

“La verdad que encuentro con una gran ciudad, con una calidad humana increíble, y cuando uno se topa fuera de casa con eso, es primordial y por suerte estoy en un lugar muy lindo”, comentó Emanuel Yori.

En cuanto a cómo se dio su llegada a Xinabajul, dijo: “El profesor Pablo Centrone me conocía, sabía mi situación en Albania donde había rescindido mi contrato y fue justo con la lesión de Facundo Otero, así que se comunicó conmigo, me hablaron bien del país y no dudé en venir”.

“Yo de Xinabajul no sabía mucho, hasta que se dio el contacto con el técnico, supe que es un equipo competitivo, que la Liga de Guatemala tiene buen nivel, y que hay muchos extranjeros acá. Yo vine a hacer cosas importantes con el club y a pelear por los objetivos”, finalizó.