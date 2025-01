Ancelotti asegura que no era justa la expulsión a Vinicius Jr

ESPAÑA. El entrenador defiende a su jugador brasileño.

El partido entre Valencia y Real Madrid sigue siendo noticia, y esta vez el entrenador del equipo Merengue, Carlo Ancelotti, ha salido en defensa de su jugador Vinicius Jr al señalar que no era justa la expulsión.

«Pensamos que no era roja, que eran dos amarillas. Tras la roja el equipo ha sabido reaccionar a la dificultad. Es complicado explicar lo malo que hicimos en la primera parte y lo bien que lo hicimos en la segunda. No podemos mostrar estas dos caras. Muy mal la primera parte y tremendamente bien la segunda parte y con diez”, comentó el entrenador italiano.

También agregó: “Vamos a recurrir, no creo que haya sanción para él. Pensamos que no era roja. Yo creo que la victoria fue justa. La primera parte fue muy mala. Después del gol empezamos a jugar y en la segunda parte con diez, con el fallo del penalti… creo que fue victoria merecida. He hablado con los jugadores para decirles que no me doy cuenta de lo bien de la segunda parte y lo mal de la primera”.

Para muchos la expulsión de Vinicius Jr por la agresión al rival es justa, para otros quizá no. De cualquier manera en los próximos días se sabrá la sanción que recibirá el brasileño.