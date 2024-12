Ex cobanero llega a los muteros

CHIQUIMULA. Sacachispas sigue reforzando el plantel.

Deportivo Sacachispas anunció la incorporación del defensor Denilson Hernández que llega de Cobán, llegando nuevamente a la institución, para ser parte del equipo mutero que para el Torneo Clausura 2025 y buscar el ascenso a la Liga Nacional.

Con esto el entrenador Mario Calero sigue conformando un plantel más experimentado, ya que ha contado con las llegadas de Denilson Hernández (ex Cobán), Eduardo Flores (ex Zacapa), Edin Rivas (Ex Marquense) Edgar Macal (Ex Zacapa), Juan Pastor (Ex Mixco), Rigoberto Hernández (Ex Achuapa) Bryan Castañeda (Ex Zacapa) Cristián Reyes y René Orellana,

Sacachispas busca encarar el siguiente campeonato de buena manera, pero ahora para este certamen tiene claro en lograr el ascenso y conseguir el título que se les escapó contra Mictlán en el Apertura 2024.