Harold Cummings: Estoy contento, disfrutando, tenía ratos de no salir campeón

QUETZALTENANGO. El defensor panameño mostró su felicidad por salir campeón con Xelajú.

El panameño Harold Cummings se mostró más que satisfecho por lo lograr su primer título en el país, y en el que confesó que para él era importante no dejar pasar esta posibilidad de salir campeón.

“Perdí en el 2023 me dolió, y hoy no se me podía escapar, fue muy difícil, pero al final valió la pena el esfuerzo”, comentó el defensor panameño quien desde el primer día mostró su compromiso con el equipo.

“Los partidos se juegan con garra, actitud y más en una final, así se jugó esta, creíamos que éramos mejores, pero sobre todo demostrarlo en la cancha”,

Sobre la dificultad de estar abajo en la serie por 2-0, dijo: “Desde que se acabó la ida, no dudamos que íbamos a salir campeones, creía que se iba a remontar, que teníamos la capacidad, nos costó en el primer tiempo, pero Dios sabe cómo se dan las cosas y fuimos merecedores del título por lo que se hizo en el otro campeonato”.

“Dolió como perdimos en Cobán ver a la gente celebrando como si ya hubieran levantado el título, eso nos motivó y por eso fue por lo que la luchamos en nuestra casa”, finalizó.