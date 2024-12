Amarini Villatoro hace pedido especial a sus jugadores para las semifinales

QUETZALTENANGO – El entrenador recalcó los puntos que se deben tomar en cuenta en la serie.

Amarini Villatoro se mostró contento por disputar una semifinal más con Xelajú MC y a pesar de tener la ventaja de cerrar la serie en casa, no se confía contra Antigua GFC y es por eso que ha hecho varias recomendaciones a sus futbolistas, así como los aspectos a mejorar.

“En los últimos torneos que son cuatro, en tres hemos estado en semifinales, eso habla de la planificación del equipo, lo que debe ser Xela que es estar peleando el título, estar entre los mejores, agradezco a la institución y esperamos poder relucir nuestros argumentos para avanzar”, comenzó diciendo.

El técnico hizo un llamado a no confiarse: “Hemos tratado de cambiar ese triunfalismo, porque no será fácil, hemos tratado que el jugador cambie ese porque muchos ya nos veían en semifinales sin jugar o nos ven en la final, pero no recuerdo un juego difícil porque todos los rivales dan todo, pero nuestro premio es insistir.

Por último, habló de lo que se debe trabajar: “Hay cosas que hay que mejorar, las hemos dialogado, como siempre lo he dicho la contundencia, ser precisos en el último cuarto, estar tranquilos, son cosas que se tratan de corregir y esperamos aplicar en estos juegos”.

Los súper chivos viajaron ayer a la ciudad colonial, donde hoy a las 20:00 horas enfrentará a los antigüeños en el estadio Pensativo.