Flick tras el empate contra el Celta: Jugamos un partido realmente malo

ESPAÑA. El entrenador fue reconoce que tuvieron un mal juego ante el Celta.

El Barcelona dejó escapar la victoria este sábado al empatar 2-2 contra el Celta como visitante, y vuelve a dejar puntos en la Liga que pueden ser bien aprovechados por el Real Madrid.

Los Blaugranas tenían ganado el partido en el estadio Balaídos hasta el minuto 83 (Rapinha y Lewandowski), pero Alfonso González el 84 y Hugo Antúnez en el 86 de juego, pusieron el definitivo 2-2 arrebatándole la victoria al cuadro Culé.

“No fue sólo los últimos 10 minutos. Fue todo el partido. Jugamos un partido realmente malo. Tenemos que ser honestos”, comenzó Flick.

“Cometimos muchos errores, también en la primera mitad, y no tuvimos confianza con el balón. No jugamos el fútbol que estamos habituados. Tuvimos suerte con algunas situaciones y al final hemos sumado un punto y tenemos que reaccionar porque no se puede repetir”, dijo el entrenador en rueda de prensa.

Con el empate el Barcelona llegó a 34 puntos en el primer lugar, pero el Real Madrid con dos partidos tiene 27 unidades. Los Merengues jugarán mañana contra el Leganés a las 11:30 horas.