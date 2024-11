Laporte: No se puede rechazar al Real Madrid

ARABIA SAUDITA. Aymeric Laporte no descarta aceptar una propuesta del Real Madrid.

Ante la plaga de lesiones en el Real Madrid y sobre todo en la zona defensiva, el defensor español que milita en el All Nassr , Aymeric Laport, fue abordado por los medios de comunicación en España, sobre la posibilidad de llegar al cuadro Merengue.

El jugador dejó claro que no hay nada formal, pero tambien no ocultó que le gustaría llegar al cuadro Merengue. «No estoy muy al corriente de ello. He leído lo mismo que vosotros, así es que no hay ningún problema. Suena bien. Obviamente no se desprecia a equipos como el Real Madrid”.

El experimentado defensor, también habló sobre la Selección de España y dijo: «En los últimos años hemos demostrado que podemos competir perfectamente parta ganar el Mundial. Podrá salir bien o mal, como sabemos en el fútbol de hoy en día equipos inferiores pueden ganar a equipos superiores. Se va a intentar y tenemos equipo para ello. Nuestra ambición y nuestro objetivo es llegar ahí bien».

Por ahora el defensor que milita en el Al Nassr de Arabia Saudita, se concentra con la Selección de España de cara a los partidos contra Dinamarca y Suiza por la Liga De Naciones.