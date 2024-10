Carlo Ancelotti manifiesta su preocupación tras la derrota del Real Madrid

ESPAÑA – El técnico de los merengues fue autocrítico con el tropiezo de sus dirigidos.

El Real Madrid cayó ayer 1-0 ante el Lille de Francia en la segunda jornada de la UEFA Champions League, resultado que causó la preocupación del entrenador Carlo Ancelotti y que espera que de ahora en adelante la situación cambie.

«El equipo rival ha jugado mejor que nosotros y ha merecido ganar. Nos ha costado entrar en el partido y ahora hay que aprender. Tenemos que mejorar en lo que es bastante claro, no es muy complicado», inició diciendo.

«La tristeza llega de la sensación del equipo. Los partidos se pueden perder porque esto es el deporte pero la sensación que hemos dado me preocupa más. No hay que buscar excusas. Otras veces también hemos jugado muchos partidos seguidos. No ha sido una buena noche y ya está», agregó.

Ancelotti habló de los cambios a realizar: «No es suficiente hablar del tema para arreglarlo. Hay una dinámica que hay que mejorar. Poco a poco creo que el equipo estaba mejorando y esto es una vuelta atrás pero tenemos que seguir peleando y mejorando».

«La última derrota fue un toque de atención fantástico porque no hemos vuelto a perder y espero que esta sea así otra vez. La crítica por el partido de hoy es justa, correcta y tenemos que aceptarla porque es así. No hemos dado una buena versión en este partido», finalizó.