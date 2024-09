López: Estamos en una mala racha, no pondremos excusas

GUATEMALA. El jugador de los Cremas reconoce que no están en su mejor momento futbolístico.

Para nadie es un secreto por el mal momento de Comunicaciones, ya que en los últimos partidos ha caído contra Xinabajul, Mixco, Marquense, y Alajuelense, además de contar el juego en los Estados Unidos contra Municipal.

El jugador de los Cremas, Jesús Antonio López, habló sobre este momento y dijo: “Estamos en una mala racha, las cosas no nos están saliendo y no pondremos excusas, hay que trabajar para salir adelante, no conozco otra forma. ¿Cómo se sale de una mala racha en la vida? pues trabajando, sin poner excusas”.

En cuanto al partido contra Alajuelense, dijo: “Teníamos que aprovechar las ocasiones en el primer tiempo, y en la segunda parte en minutos nos hacen dos goles, tenemos muchas cosas por corregir, tenemos que seguir adelante”.

El Clásico entre Comunicaciones y Municipal será el domingo en el estadio Cementos Progreso, a partir de las 18:00 horas.