Báez espera anotar más goles con Xelajú

SAN MARCOS – El delantero sudamericano se estrenó como goleador con los chivos.

Xelajú MC tuvo una gran octava jornada del Torneo Apertura 2024 luego de vencer 4-1 a Antigua GFC, en el que también fue un buen día para Pedro Báez quien logró anotar por primera vez desde su llegada al club quetzalteco.

“Contento por anotar, como delantero es bonito hacer goles y más por la confianza, pero se dio en un partido que logramos ganar, pero estoy feliz, en especial porque sirvió para sumar ante nuestra gente”, dijo.

“Esperaba mucho anotar, no se me daba el gol, me estaba preparando para que llegara el momento, espero sigan viniendo los tantos y así seguir apoyando dentro del terreno de juego”, agregó.

Sobre los resultados de los chivos opinó: “La tabla está apretada, el equipo está trabajando bien, nosotros nos enfocamos en nosotros, nos ha costado un poco anotar, pero esperamos que después del triunfo contra antigua podamos ser certeros”.

Los chivos siguen con su preparación en el estadio Mario Camposeco, ahora para su largo viaje rumbo a Cobán Imperial.