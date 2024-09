VIDEO | Rafael Díaz aceptó la superioridad de Municipal

ZACAPA – El entrenador no tuvo un buen estreno con los gallos.

Rafael Díaz se estrenó ayer como entrenador de Zacapa, pero las cosas no le salieron como esperaba tras encajar un 5-0 ante Municipal en el estadio de El Trébol, resultado que no negó por la superioridad del rival, que supo aprovechar que

“Trabajamos toda la semana de jugar un partido con 11, cometimos ese error como equipo y encarar un juego con 10 contra Municipal durante 90 minutos, más por el momento que se está pasando es complicado”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Cuando asumí el reto sabía que no iba a ser fácil, pero confío en el plantel por el profesionalismo que se muestra en la semana, no se nos dio el resultado en una cancha complicada y ante un rival digno, no se puede ocultar ese mérito del contrincante”, agregó el técnico.

Zacapa es último de la tabla y el otro fin de semana volverá a la actividad cuando reciba la visita de Malacateco por la novena jornada.