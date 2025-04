Hernán Medford reconoce su mayor miedo

SAN MARCOS – El entrenador fue claro con la situación que vive en los leones y el temor que tiene con lo que pueda pasar ante la hipotética pérdida de la categoría.

Deportivo Marquense se encuentra en la zona del descenso y a seis puntos de salir de las casillas de peligro, es el principal favorito para estar en la Primera División.

Hernán Medford ha sido uno de los señalados por el mal momento de los leones, que suman ocho juegos sin ganar y esto causa preocupación al entrenador, que fue tajante al revelar su mayor miedo.

“Duele este tipo de derrotas, lo tengo claro, vine a tratar de salvar y clasificar al equipo, numéricamente todavía podemos lograr los objetivos, muchos piensan que ya se descendió, hay gente molesta y tienen derecho de estarlo, yo aceptó la crítica”, comenzó diciendo el tico.

“Yo tengo 20 años como entrenador, siempre he peleado clasificación y he peleado campeonatos, a mi es uno de los que más les duele esto, porque yo no quiero manchar mi currículum con un descenso, yo soy de los más comprometidos, pero también dependo de los jugadores, pero así es el futbol”, agregó.

Medford tuvo una reunión ayer por la noche con la dirigencia, en la que entregó cuentas y se le dio el respaldo para lo que viene. Los leones mañana visitarán la cancha de Antigua GFC por la decimosexta jornada.

