Roberto Montoya envía contundente mensaje a los críticos de Cobán

ALTA VERAPAZ – El entrenador salió al paso luego que se cuestionara el último resultado de su equipo de local, en el que no pudo conseguir los tres puntos contra el conjunto pecho amarillo.

Cobán Imperial empató ayer sin goles contra Deportivo Guastatoya, resultado con el que cortó su racha de tres triunfos consecutivos, lo que causó molestia en un sector, a lo que Roberto Montoya dio la cara y respondió a las críticas.

“No hay que ser pesimistas, finalmente enfrentamos a un equipo que vino a jugar, propuso y está haciendo un buen torneo. Tuvimos que haber ganado, pero tampoco hay que enfocarnos en lo malo”, dijo.

“Nos duele no ganar en casa, pero lo positivo es que se tuvo un buen rendimiento, no se concedió gol y seguimos en lo más alto de la tabla”, agregó.

Acerca de los aspectos que no le gustaron mencionó: “Perdimos dos puntos, no era el plan y hay que mejorar en la definición, en el juego anterior metimos tres y esta vez no se pudo, pero seguimos haciendo las cosas bien”.

Los príncipes azules siguen siendo líderes de la tabla con 26 puntos, aunque con dos juegos más que Municipal, su próximo encuentro será de visita ante Comunicaciones el domingo.

