Xinabajul se enfoca en lo deportivo

HUEHUETENANGO – La X piensa en su siguiente juego, mientras espera una solución del problema salarial.

El plantel de jugadores de Xinabajul – Huehue continuó la mañana de hoy con sus entrenamientos en el estadio Los Cuchumatanes, como parte de su preparación para el partido del domingo versus Deportivo Mixco por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024.

Los jugadores huehuetecos no han tenido una semana fácil, luego que ayer hicieran la denuncia pública que la dirigencia no ha cumplido con el salario de agosto e incluso ayer los trabajos no se hicieron con normalidad.

A pesar de esta situación, los futbolistas decidieron seguir con sus prácticas y pensar en el duelo ante los chicharroneros, contra los que esperan seguir en la lucha por el liderato de la tabla.

En lo dirigencial se busca pagar el salario de agosto, esperando que también algunos patrocinadores depositen su cuota y cerrar el acuerdo de otro colaborador.