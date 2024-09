Mauricio Pochettino sueña en grande tras ser presentado en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS – El técnico argentino aspira a grandes cosas con los de las barras y las estrellas.

La Selección de Estados Unidos presentó hoy a su nuevo entrenador, el argentino Mauricio Pochettino que dio sus primeras palabras en el que dejó claro que este es un nuevo reto en su carrera, distinto a los que ha tenido, pero sabe el potencial que hay en el país y tiene la tarea de llevarlos al otro nivel en especial refiriéndose a la Copa del Mundo del 2026.

“Detrás hay un potencial grandísimo aquí en USA y el reto de llevar al equipo masculino al siguiente nivel, creo que ese es un gran desafío como cuerpo técnico, es un desafío que nos saca de nuestra zona de confort. Acá es entrar a lo que uno no conoce y sacarte de tu zona de confort para poder desafiarte a ti mismo, no solo es un desafío de lograr cosas juntos, si no un desafío para refrescarnos en un fútbol que es atractivo y tenemos la oportunidad de estar en USA”, arrancó diciendo.

“No quiero poner excusas ni quiero ponerles excusas a los jugadores, ni decir que no tenemos tiempo, esto es fútbol, y los jugadores son inteligentes y con talento. Pero afortunadamente tenemos tiempo. Tenemos que creer que podemos ganar cada partido, que podemos ganar la copa del mundo, porque es la única manera de crear esta filosofía esta filosofía y esta idea y ponerse al servicio del equipo y es parte de este reto”, agregó.

Acerca de cómo lograr los éxitos opinó: “Lo más importante ahora es establecer una idea para alimentar a todos y poder trasladarla de la manera correcta y toda la federación puedan entender, compartiremos esas ideas para trabajar todos juntos. Quiero ver al jugador, sentir al jugador y buscaremos ser muy flexibles para entenderlos y buscar jugar un buen fútbol, un fútbol, emocionante”.

“Tenemos que convencer a nuestros jugadores y atraerlos, queremos hacer un fútbol emocionante y de ataque, nuestra filosofía es tener la posesión, tener la pelota, tenemos que movernos y tener opciones porque también el rival influye. Pero tenemos que ir aprendiendo cómo comportarnos como equipo y esa es la idea para todos los jugadores que vengan a la selección, necesitamos crear la mejor plataforma para que ellos lo lleven a cabo”.