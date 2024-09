Mbappé y su relación con Vinicius: Es normal que la gente hable

ESPAÑA – El francés fue la figura en el triunfo de los merengues en el que habló de varios temas.

Kylian Mbappé anotó un doblete en la victoria de ayer del Real Madrid ante el Betis, en el que el delantero manifestó que fue una gran sensación anotar por primera vez en el estadio Santiago Bernabéu, además, habló de todos los rumores en el que se discute su relación con Vinicius Júnior.

«Un gran momento, esperaba marcar en este estadio, mítico, el mejor del mundo. Pero lo importante era la victoria, después de Las Palmas era importante ganar, era un partido difícil pero somos el Real Madrid», dijo.

«Necesitábamos ganar contra grandes equipos para la confianza, pero no olvidamos que estamos en agosto, necesitamos confianza, estar juntos y ganar, porque los otros equipos ganan», agregó.

Acerca de la racha que tenía sin anotar opinó: “Tengo objetivos de títulos, los goles tengo que marcarlos siempre, sé que cada partido tengo que marcar. Llevaba tres partidos sin marcar y la gente ya hablaba… Yo pienso en ayudar al equipo para ganar títulos»

«Como he dicho el día de mi presentación, puedo jugar en las tres posiciones del ataque, como he hecho en París, el Mónaco o la selección francesa. Mi posición es un debate para la gente de fuera, no es algo que tenga en mi cabeza. Desde el primer partido somos mejores como equipo y vamos a seguir así porque llegan partidos importantes», mencionó sobre su posición.

Por último, se le consultó sobre su relación con Vinicius Júnior y del entendimiento que ambos tienen en el campo: “La gente habla de mí y de Vini, es normal, somos dos jugadores famosos. Ahora tengo que aprender de él, sus movimientos, lo que le gusta en el campo».