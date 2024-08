García: No soy de los que se bajan del barco

ZACAPA – El entrenador confía en poder mejorar los resultados del equipo.

Deportivo Zacapa no está teniendo un buen inicio de torneo, luego de tres partidos todavía no gana, suma dos derrotas y un empate. A pesar de eso, el técnico Adrián García Arias muestra confianza en su plantel y también compromiso de seguir trabajando para salir adelante.

“No es tan fácil hacer jugar a un equipo nuevo, prácticamente están jugando por primera vez juntos, no es lo mismo los amistosos que los juegos oficiales, pero se van encontrando cosas positivas y otras que hay que mejorarlas solo con trabajo, pero no soy de los que s bajan del barco y mientras las cosas se ponen más difíciles es cuando más me dedico”, dijo.

“Al final dependemos de resultados, yo estoy haciendo todo el trabajo emocional y futbolístico, tengo el respaldo de la directiva, espero que no me pase como en el club anterior donde me prometieron una cosa y no la cumplieron, pero confío en darle continuidad al proceso, sé que este equipo clasificará porque no jugamos mal”, agregó.

Acerca de la derrota ante los cremas opinó: “Nosotros perdimos el juego, porque hicimos buenos 60 minutos, el equipo jugó bien a la pelota y no nos vamos a salir de eso, mis equipos siempre lo harán así, se propuso y nos equivocamos en salida, ante un plantel como el de Comunicaciones no se puede hacer eso, anímicamente nos costó levantarnos”.

Los gallos se preparan par volver a jugar de local, cuando el domingo reciban la visita de Cobán Imperial por la quinta jornada.