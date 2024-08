Estrada: Estamos demostrando que Marquense tiene buen grupo

SAN MARCOS – El defensor vio positivo el empate ante los rojos en condición de local.

Carlos Salvador Estrada se mostró satisfecho con la igualdad sin goles de Marquense ante Municipal, aunque aclaró que no está conforme, pero sabe que siempre es positivo sumar ante un rival como el campeón y ahora se enfoca en el siguiente duelo cuando los leones visiten a Achuapa.

“No quiero parecer conformista, pero no perdimos y logramos un empate, siempre es bueno sumar, obviamente queríamos ganar, pero si no se consigue eso es mejor no perder”, inició diciendo.

“En realidad tuvimos al campeón en su área, jugamos cuando fue necesario, este equipo aparte de la unión, tiene trabajo, propone y busca los tres puntos, estamos demostrando que Marquense tiene un buen grupo”, añadió.

El defensor dejó claro que de visita también se buscará proponer: “Ahora hay que pensar en Achuapa, hemos trabajado con mentalidad positiva y ganadora, por lo que hay que continuar, no hay que relajarse en este largo viaje que tenemos para el fin de semana”.

Los felinos llegaron a cuatro unidades y están en la séptima casilla, el próximo domingo visitarán a Achuapa por la cuarta fecha del campeonato.