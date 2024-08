Alejandro Galindo no pierde la calma en medio del inicio sin triunfos de Municipal

GUATEMALA – El volante espera que los rojos puedan retomar el camino de la victoria ante los cebolleros.

Municipal sumó su tercer partido consecutivo sin ganar en el Torneo Apertura 2024, pero también la misma cantidad con empates luego del 0-0 versus Marquense. Alejandro Galindo vio positivo el resultado en la casa de los leones y no se alarma tras esta racha sin triunfos, porque confía que el miércoles versus Achuapa se pueda sumar.

“Fue un juego importante, tenemos que cumplir en los dos torneos, hemos tenido desgaste en lo nacional e internacional, fuimos a San marcos por los tres puntos, pero se empató, pero tenemos un plantel amplio con bastantes jóvenes y eso es importante para tener una competencia interna”, dijo.

“Marquense es un rival complicado, en una cancha en la que están acostumbrados a la altura, nosotros fuimos por los tres puntos, no se dio, pero se logró un empate y así pensar en el miércoles contra Achuapa”, agregó.

Acerca de todavía no conocer la victoria opinó: “Todavía no se gana, pero todavía no se pierde, hemos sumado puntos, esto apenas inicia, tenemos bastante camino por recorrer y hay que seguir trabajando”.

Los rojos volverán a jugar el miércoles, cuando a las 12:30 horas reciban la visita de Achuapa en el juego adelantado de la quinta jornada.