Yanes espera que Mixco esté más concentrado

GUATEMALA – El defensor habló del mal comienzo que ha tenido el equipo.

El subcampeón nacional comenzó con el pie izquierdo el Torneo Apertura, luego de ser derrotados en dos ocasiones y empatar en una. Para Allen Yanes se ha trabajado en algo distinto, pero sabe que hay que corregir errores y sobre todo estar concentrados, porque se ha fallado en defensa y en ataque.

“Es un resultado que no queríamos, que no buscamos, solo nos queda pensar en el siguiente juego y trabajar en corregir errores. Es frustrante, porque no es lo que hemos trabajado y esperamos que en la siguiente jornada se puedan cambiar muchas cosas”, dijo.

“Hemos generado opciones de gol, somos un equipo, desde atrás debemos estar concentrados y darle seguridad a los de adelante para que puedan venir los goles”, agregó.

Acerca del estado de ánimo del grupo aclaró: “El cuerpo técnico y jugadores estamos en la misma sintonía, esta situación no es lo que queremos, ahora se nos viene un juego duro en Malacatán y esperamos poder conseguir el resultado que necesitamos”.

Los chicharroneros abrirán la actividad de la cuarta fecha, cuando el viernes a las 20:00 horas visiten a Deportivo Malacateco.