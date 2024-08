CRÓNICA | Comunicaciones acaricia la clasificación en la Copa Centroamericana 2024

GUATEMALA – Los cremas tuvieron una celebración redonda y están cerca de confirmar su pase.

Comunicaciones se impuso 2-1 a Marathón de Honduras en la actividad de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, resultado con el que dio un paso importante en sus aspiraciones por avanzar a los cuartos de final.

Los cremas vivieron una noche especial, tomando en cuenta que están en la previa de la celebración de su 75 aniversario, el cual fue homenajeado por sus aficionados y también por el estreno del uniforme conmemorativo.

En lo que respecta al partido comenzó bajo una intensa lluvia y también en el campo, en especial porque los hondureños dieron sus primeros avisos por medio de Alexy Vega y Javier Arriaga, pero los cremas respondieron con los intentos de Londoño y Antonio De Jesús López.

Pero el marcador se abrió al minuto 16, cuando el árbitro marcó penal a favor de los cremas. Al cobro llegó Azarías Londoño que con un gran tiro superó al portero César Samudio.

Tras este tanto los albos fueron mejores, pero enfrente estuvo Samudio que lució atento para ahogarle otro tanto a Londoño y luego a Chucho López.

Justo antes del descanso los de casa lograron anota un tanto clave, cuando Carlos Mejía sacó un tiro que rechazó Samudio, el rebote le quedó, pero en lugar de tirar prefirió asistir a Diego Casas que remató en soledad para anotar el 2-0.

Para la segunda parte, el ritmo del choque se mantuvo, los albos siguieron con su insistencia por medio de José Pinto, José Corena y Carlos Mejía, pero Samudio estuvo atento.

Los hondureños poco a poco fueron adelantando líneas y en compañía a esto que los cremas se fueron dedicando a defenderse.

Al minuto 62 llegó el descuento, cuando Alexy Vega sacó un tiro lejano que tomó mal parado a Fredy Pérez por lo que la pelota se le fue entre las manos por lo que el marcador se puso 2-1.

A pesar de descontar con tiempo, los verdolagas ya no atacaron con tanta intensidad, trataron con los disparos de Ángel Tejeda y Vega, pero ya no tuvieron tanto peligro, esto sumado a la lluvia de centros sobre el final que no pasaron a más.

Al final, Comunicaciones logró una victoria valiosa, termina la jornada en la cima del Grupo B con siete puntos, poniéndose así a un paso de la clasificación.

En la cuarta jornada no tendrá actividad el equipo albo, pero estará atento al duelo de Alianza versus Alajuelense, si los paquidermos pierden ante los manudos le estaría dando el pase a Comunicaciones y solamente lucharía por el liderato contra los ticos en la fecha cinco.