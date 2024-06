VIDEO | Harold Cummings decide no ir a la Copa América

QUETZALTENANGO – El defensor canalero prefirió quedarse trabajando con los chivos.

La Selección de Panamá dio a conocer ayer que Harold Cummings, nuevo jugador de Xelajú, sería uno de los elementos que participaría en la Copa América, aunque el defensor decidió no aceptar el llamado y continuar trabajando con su club en el estadio Mario Camposeco.

“Para cualquier futbolista es el amor más grande que hay, representar a tu país y hacerlo de manera digna. Yo hablé con el entrenador ayer, le dije mi punto de vista y no voy a ir a la Copa américa, porque no estoy al nivel de representar a mi país, debo ser consciente conmigo y con el entrenador que me está dando la confianza, pero también con mi camiseta, con mis compañeros y con mi país que merece tener a los mejores jugadores”, dijo.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y conoce lo mejor de nuestras publicaciones. Haz click AQUÍ

“Estoy trabajando para conseguir mi mejor forma física, trabajando para conseguir un puesto en el once titular y entendiendo esto, ir a la Copa América sería un error de mi parte, primero porque corro el riesgo de lesionarme y no estaré al nivel de mis compañeros”, agregó.

Además, también dio las razones de fichar por los chivos: “Por eso vine a Xelajú porque será un salto a la grandeza y volver a la selección, pero ahora no estoy capacitado para representarla al 100%, no es por otra razón, es por lo que dije antes”.

Cummings es uno de los refuerzos estelares de los quetzaltecos, esto basado en su experiencia en clubes de Sudamérica y por ser mundialista con Panamá en Rusia 2018.