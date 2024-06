Ana Lucía Martínez habló de su liderazgo en la Selección Femenina

GUATEMALA – La delantera volvió a defender los colores del combinado nacional.

Ana Lucía Martínez fue parte del partido amistoso de la Selección Femenina de Guatemala ante Chile, en donde nuevamente fue una de las mejores jugadoras y demostrando su liderazgo, esto a pesar de que apenas tenía horas de haber aterrizado al país tras haber ganado la Liga MX con Rayadas.

“En selección trato de ordenar a una de mis compañeras, más que todo para estar coordinadas, luego nos vimos mejor, ejercimos presión y la entrenadora también nos ayudó, a mí me gusta todo”, dijo.

“Para mí es importante que mis compañeras marquen, que sean protagonistas, ninguna somos más que nadie, no sabía que iba a jugar, pero no puedo desaprovechar estos partidos, no lo puedo perder”, agregó.

Acerca del triunfo ante las chilenas opinó: “Fue un partido bonito, los dos equipos tuvimos propuesta ofensiva, ellas tuvieron mucho el balón, pero el peligro estuvo en la táctica fija, nos descuidamos un poco, pero luego ajustamos y marcamos nuestras chances”.

“Se siente un gran orgullo representar a Guatemala, hablan de nosotros, es bonito ser embajadora de mi país, significa una gran responsabilidad y ser un ejemplo”, finalizó.