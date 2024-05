Jorge Aparicio hace una promesa a la afición de Xelajú

QUETZALTENANGO – El volante hizo sus primeras declaraciones tras fichar por los chivos.

Jorge Aparicio se convirtió en nuevo jugador de Xelajú MC procedente de Comunicaciones, traspaso que ya está dando de qué hablar y que un sector del equipo quetzalteco no está de acuerdo, algo que el mismo futbolista sabe y es por eso que aprovechó para enviarles un mensaje dejando claras sus intenciones en esta nueva etapa.

“En este momento me debo a Xelajú, considero que lo que quiero hacer saber a la gente es que entrega van a ver y compromiso, es lo que van a saber de Jorge Aparicio desde que me ponga la camisola y esté dentro de la cancha”, comenzó diciendo.

“Considero que va a ser un buen torneo para nosotros, que lo que pueda aportar al grupo sea positivo, en lo personal me gustan los retos, presiones y tengo que convencer a mucha gente, pero estoy seguro de que dentro de la cancha lo puedo hacer y qué mejor que con una séptima luna”, agregó.

Acerca de la polémica que ha generado su llegada y en especial por una celebración que hizo cuando estaba con los cremas prefirió aclararlo.

“Hay una parte de la afición que tiene aceptación por mi llegada y otra no, pero es algo natural, normal. En el pasado hubo cosas que la gente no sabe y una celebración que hice es la razón, pero fue por José Corena que estaba con 39 de fiebre antes de ese juego y dijimos que si anotábamos íbamos a festejar sonándonos la nariz, pero no fue falta de respeto, pero sé que me tocará convencer dentro del campo”, finalizó.

Aparicio actualmente se encuentra de vacaciones en Europa y es uno de los fichajes que más ilusionan en los súper chivos.