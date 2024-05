El occidente espera a Jorge Aparicio

QUETZALTENANGO. El mediocampista podría ser confirmado en las próximas horas como jugador chivo.

Este lunes Jorge Aparicio fue una de las grandes sorpresas en los movimientos del futbol nacional, al quedar fuera de Comunicaciones quien decidió no renovarle el contrato.

Aunque su salida todavía no ha sido oficial por parte del conjunto blanco, el experimentado mediocampista comunicó su no continuidad en su cuenta personal, y ahora sería cuestión de horas para que pueda ser confirmado por los Chivos tras una petición de Amarini Villatoro, según pudo conocer Guatefutbol.com.

Los chivos ya tienen confirmados a Denilson Ochaeta (Ex Coatepeque), José Luis Castilejos (Ex Zacapa) y recientemente que confirmaron al mediocampista David Chuc (Ex Comunicaciones).

Hay que recordar que Xelajú continúa evaluando carpetas de jugadores extranjeros, para que se puedan unir al proyecto del técnico nacional Amarini Villatoro.