VIDEO | Olivera asegura que su equipo estuvo desordenado

GUATEMALA – El técnico de los albos habló de la derrota ante los rojos.

Comunicaciones terminó su aventura en el Torneo Clausura 2024, luego de caer eliminado en las semifinales ante Municipal en el estadio El Trébol. Willy Olivera habló de este tropiezo, asegurando que el desorden y las desconcentraciones afectaron en su equipo.

“Es claro que no hicimos un buen partido, el rival jugó bien, nosotros no comenzamos bien y después en el segundo tiempo nos hacen el otro gol, pero estuvimos desordenados”, dijo.

“Fue una distracción la que tuvimos, nos cayó el segundo gol rápido, la línea de tres era una conversión para poder revertir el juego de ellos que nos estaba afectando”, agregó.

Acerca de no poder lograr el objetivo de defender el título opinó: “No se puede ganar siempre, no se ganan todos los campeonatos, nosotros queríamos ganar, pero no se pudo, el rival nos superó y ahora lo que nos queda es pensar en lo que se hizo mal”.